تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا في مطار مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار مصراتة عبدالحميد قرقد، في وقت متأخر مساء السبت، اتخاذ المكتب عدة إجراءات بالتنسيق مع بلدية مصراتة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقليل خطر تسلل فيروس «كورونا» الجديد إلى البلاد.

وشملت تلك الإجراءات تجهيز «عيادة متنقلة لإجراء الكشف على الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا»، وتشكيل بلدية مصراتة لجنة برئاسة مدير فرع مصراتة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لمتابعة الإجراءات الاحترازية لتقليل خطر تسلل الفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

وأكد قرقد تواصل التنسيق مع مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية بهدف تجهيز أربع غرف للعزل، وذلك بدعم من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، لافتًا إلى تفقد فريق من مكتب الرقابة الصحية بالمطار للغرف المخصصة للعزل وتأكده من ملائمتها.

كما كشف عن تنسيق متواصل مع فرق الاستجابة السريعة بالمدينة فيما يخص بطاقات المعلومات الصحية المخصصة للقادمين من الشرق والأوسط والصين إلى ليبيا عبر مطار مصراتة، إلى جانب إطلاق حملة توعوية عن الفيروس في المطار قريبًا.

وزار فريق من المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح السبت مطار مصراتة الدولي؛ للوقوف على إجراءات المسح الحراري للمسافرين القادمين من الخارج، الرامية لمنع دخول فيروس «كورونا» إلى ليبيا.

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