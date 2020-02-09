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رسميا – تأجيل مواجهة مانشستر سيتي أمام وست هام لظروف الطقس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وكان من المقرر أن تقام المواجهة في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن تأجيل المباراة لموعد لاحق بسبب الظروف المناخية ولصالح سلامة المشجعين.

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 51 نقطة وبفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وكانت الجولة 26 من الدوري الإنجليزي قد انطلقت أمس السبت بمواجهتي إيفرتون ضد كريستال بالاس، وواتفورد أمام برايتون.

وخسر مانشستر سيتي مباراته الأخيرة أمام توتنام بهدفين دون مقابل في الدوري الإنجليزي.

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عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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