صحيفة أمريكية: الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين كبحت جماح نمو التجارة العالمية

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين قد كبحت جماح نمو التجارة العالمية، وأن فقط بعض الدول والكيانات الصناعية شهدت فوائد طفيفة جرّاء تصارع البلدين الاقتصاديين العالميين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية -في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن المعركة التجارية الدائرة منذ عامين بين واشنطن والصين قلبت الموازين التجارية في جميع أنحاء العالم، موضحة أن حجم النمو في التجارة العالمية انخفض إلى 1% في العام الماضي، بعد أن بلغ 6% في عام 2017 ثم 4% في عام 2018، وهذا يُعد رابع أسوأ معدل لنمو حجم التجارة العالمية خلال 40 عاما والأسوأ على الإطلاق خارج فترات الركود، وذلك وفق إحصاءات صندوق النقد الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى وجود عدة عوامل ساهمت في تباطؤ حجم النمو في التجارة العالمية، إذ يرى محللون أن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن هي أكبر هذه العوامل، حيث تُعد الدولتان أكبر الدول في شراء المحركات، كما تبلغ حجم واردات كل منهما أكثر من 2 تريليون دولار من البضائع سنويا.

وقال نائب رئيس المختصين الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي سيرجي لاناو: “كان من المرجح أن يكون حجم النمو والاستثمار العالميين أعلى في حال عدم وجود حالة عدم اليقين التجاري”.

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