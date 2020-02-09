باكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب في تقرير مصيره

أكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الإعلامية الوزيرة فردوس عاشق عوان، موقف باكستان الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك خلال لقاء الوزيرة فردوس عاشق عوان مع سفير فلسطين لدى باكستان أحمد جواد ربعي في العاصمة إسلام آباد، حيث استعرض الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لخطة السلام الأمريكية، والتداعيات والمخاطر الكارثية لهذه الخطة، من تقويضها لعملية السلام، وانتهاكها للشرعيات والمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك تقويضها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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