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هبوط إحدى الطائرات اضطراريًا في مطار الكويت الدولي

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الكويت 09 فبراير 2020 (وال)- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت، هبوط طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطراريًا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية – بحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا” – إنه بعدما تلقت بلاغًا من قائدها، يُفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل فني في الطائرة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية – عن بيان صحفي – لإدارة الطيران المدني، إن برج المراقبة تلقى بلاغًا من قائد الطائرة في تمام الساعة 07 : 12 ظهرًا، يُفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريًا.

وأوضح – البيان – أنه تم التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن، مبينًا أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي. (وال- الكويت) ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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