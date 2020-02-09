انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 اليوم بأديس بابا

أديس أبابا 09 فبراير 2020 (وال)- يعقد قادة دول أفريقية اليوم السبت، قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تستمر ليومين.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، من المقرر أن يُشارك في أعمال القمة التي تقام تحت شعار “إسكات الأسلحة” التي تركز على الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش، التي ستتناول ملفات متعددة، من أبرزها النزاعات المسلحة في أفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وآلية تفعيل المنطقة التجارية الحرة في أفريقيا، وإرساء الأمن والسلام في جميع أنحاء القارة.

كما سيُتابع المشاركين في القمة، تقديم تقارير أخرى يرصد أحدها أنشطة الاتحاد وأجهزته، وتقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان المختصة بالاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تبنى خارطة الطريق المعلن عنها من قبل مجموعة الـ 5 في الساحل حول الوضع في الساحل الأفريقي.

وسيتم خلال أعمال القمة، انتقال رئاسة المجموعة من مصر إلى جنوب أفريقيا. (وال- أديس أبابا) ر ت

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