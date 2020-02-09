إيزاك يحسم معركة الباسك بين سوسيداد وبلباو

بورتو، وأليكساندر إيزاك سجلا هدفي سوسيداد، فيما سجل إنياكي ويليامز هدف بلباو الوحيد.

ليرفع سوسيداد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد بلباو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

ليخرج سوسيداد منتصرا في دربي الباسك أمام غريمه بلباو، بعد أن خسر الذهاب 0-2 في سان ماميس.

الفريقان دخلا المباراة بعد انتصارين عظيمين على ريال مدريد وبرشلونة في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا مساء الخميس الماضي، ليتواجدا في المربع الذهبي للمسابقة.

لكن نتائج بلباو السلبية خارج ملعبه هذا الموسم تواصلت، إذ لم يحقق سوى فوز واحد بعيدا عن سان ماميس كان في مواجهة أوساسونا على ملعب إل سادار.

أهداف المباراة سُجلت في الشوط الثاني عندما افتتح بورتو التسجيل لـ سوسيداد في الدقيقة 65 بعد تمريرة السويدي البديل أليكساندر إيزاك.

لكن ويليامز عادل النتيجة لـ بلباو سريعا في الدقيقة 71، بعد تمريرة القائد إيكر مونياين.

لكن إيزاك واصل تألقه وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة بورتو.

المباراة شهدت بطاقة حمراء لـ مونياين في الدقيقة 89 بعد تدخل عنيف على لاعب سوسيداد.

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