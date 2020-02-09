برشلونة تحت الضغط.. ريال مدريد ينتفض ويقهر أوساسونا برباعية

أوساسونا سجّل أولا برأسية أوناي جارسيا، قبل أن يرد ريال مدريد 4 أهداف متتالية بواسطة إيسكو، وسيرخيو راموس، ولوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز 12.

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ريال مدريد وسّع الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى 6 نقاط مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة البلاوجرانا أمام ريال بيتيس في ملعب بينيتو فياماريان مساء اليوم الأحد.

وتجاوز ريال مدريد صدمة الخروج من كأس ملك إسبانيا مساء الخميس الماضي بهزيمته 3-4 أمام ريال سوسيداد في سانتياجو برنابيو.

فيما تواصلت نتائج أوساسونا السلبية، إذ خسر كل مبارياته الثلاثة منذ إصابة هدافه تشيمي أفيلا بقطع في الرباط الصليبي.

أوساسونا دخل المباراة بقوة، فهدد الجناح روبن جارسيا مرمى كورتوا سريعا في الدقيقة الخامسة، لكن حارس المرمى البلجيكي تألق وأبعد الانفراد.

الدقيقة العاشرة شهدت تغييرا اضطراريا أول لـ أوساسونا، بخروج جون مونكايولا الذي أصيب على إثر مراوغة من لوكا مودريتش، ليعوضه فران ميريدا.

الهدف الأول سُجل في الدقيقة 14 بواسطة المدافع أوناي جارسيا بضربة رأسية مميزة بعد ركلة ركنية نفذها روبن جارسيا.

ليخرج ريال مدريد من مناطقه ويهدد في الدقيقة 17 بواسطة كريم بنزيمة الذي راوغ الحارس، لكن تسديدته أُبعدت من على خط المرمى.

هجمات ريال مدريد تواصلت، عندما أطلق جاريث بيل تسديدة في الشباك الخارجية بالدقيقة 18.

ريال مدريد وصل مرمى أوساسونا بفرصة مزدوجة خطيرة جديدة في الدقيقة 30، عندما أطلق كارباخال تسديدة جانبية قوية أبعدها الدفاع من على خط المرمى، ثم أرسل بنفسه عرضية إلى بيل الذي أطلق رأسية غير دقيقة علت المرمى.

الهدف سُجل أخيرا في الدقيقة 33 بواسطة إيسكو الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليدرك التعادل.

في اللحظات التالية تألق سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا وأبعد عرضيتين خطرتين من كارباخال ولوكا مودريتش على التوالي في الدقيقتين 37 و38، لكن استسلم في الهجمة التالية.

ركلة ركنية نفذها مودريتش، وتابعها كاسيميرو برأسه نحو القائد سيرخيو راموس الذي سجل هدف التعادل.

القائد الإسباني سجل هدفه رقم 115 في مسيرته الاحترافية، والرقم 61 بالرأس.

لينتهي الشوط الأول على تقدم ريال مدريد.

في الشوط الثاني حاول أوساسونا العودة في المباراة، فسدد روبن جارسيا كرة خطيرة أبعدها كاسيميرو بأعجوبة بعد أن كانت في طريقها إلى المرمى في الدقيقة 54.

زيدان من جانبه أجرى التغيير الأول لـ ريال مدريد وسحب بيل الحاضر الغائب، وعوضه بـ لوكاس فاسكيز.

لوكاس احتاج 13 دقيقة فقط حتى يضيف هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 84 بعد مجهود فردي مميز من كريم بنزيمة.

ليساهم بنزيمة في الهدف رقم 19 لـ ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، بعد أن سجل 13 وصنع 6.

بنزيمة ترك الملعب في الدقيقة 88 للصربي لوكا يوفيتش الذي لم يحتج مدة طويلة بدوره حتى يسجل.

يوفيتش استقبل عرضية متقنة من فيدي فالفيردي، وأودعها الشباك بتسديدة صاروخية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ليسجل يوفيتش هدفه الثاني بقميص ريال مدريد منذ انضمامه إليه مطلع الموسم قادما من أينتراخت فرانكفورت.

الهجمة الأخيرة في اللقاء كانت من نصيب أوساسونا بواسطة إنييجو لوبيز الذي سدد على عارضة كورتوا، دون أن يؤثر على التقدم الرباعي لـ ريال مدريد.

برشلونة تحت الضغط، والفوز إجباري في رحلة الأندلس المحفوفة بالمخاطر.

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