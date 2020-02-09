الإخوان الإرهابية تدير الخارجية القطرية.. نجل القرضاوي في منصب مهم

وقائع متعددة، تبرهن بقوة على مدى تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في إدارة الأمور بقطر، خاصة فيما يخص السياسة الخارجية التي أصبحت تدار رسميا عبر عناصر الجماعة.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو تكليف قطر مؤخرا أسامة نجل الداعية يوسف القرضاوي، بتولي رئاسة إدارة معالجة الأزمات بوزارة الخارجية، وهو تطور يعكس تغلغل الإخوان في دوائر الحكومة القطرية.

أسامة الذي استغل منصبه الدبلوماسي في السابق كنائب للسفير القطري بالقاهرة، ليكون همزة الوصل بين التنظيم الدولي للإخوان، الذي يعد والده أحد أكبر قادته وبين الجماعة الإرهابية في مصر.

وقام أسامة بنقل التعليمات والتكليفات التي يصدرها التنظيم من قاعدته في قطر لخلاياه في مصر لإثارة الفوضى والتخريب.

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