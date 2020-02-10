انتهت في إسبانيا – بيتيس (2) (3) برشلونة.. فوز ثمين

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نهاية المباراة

ق.79 بطاقة حمراء لـ لونجليه بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية إثر تدخل في حق خواكين

ق.76 بطاقتان صفراء لـ نبيل فقير في 10 ثوانٍ ويغادر الملعب مطرودا

ق.72 جووووووووووول كليمنت لونجليه يسجل الهدف الثالث بضربة رأسية

ق.70 دخول خواكين بدلا من ويليام كارفاليو

ق.67 ميسي يطلق تسديدة مخادعة رائعة تمر بقليل بجوار القائم

ق.62 ميسي يهدر فرصة كبيرة بعد تصدي من جويل روبلي

ق.57 خروج فيربو تحت تصفيقات الجماهير ودخول جوردي ألبا. وخروج فيدال ودخول أرتور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+47 جووووووووووول سيرخيو بوسكيتس يدرك التعادل لـ برشلونة

ق.27 جوووووووووووول نبيل فقير يسجل الهدف الثاني لـ بيتيس

ق.23 فرصة خطيرة ضائعة من ميسي بعد تألق جويل روبليس

ق.9 جوووووووووووووووول التعادل لـ برشلونة بواسطة فرينكي دي يونج بعد تمريرة ميسي الرائعة

ق.6 جوووووووووووووووول سيرخيو كاناليس يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

ق.5 ركلة جزاء لـ بيتيس بعد لمسة يد على كليمنت لونجليه كشفتها تقنية الفيديو

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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