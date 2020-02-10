إيجاد تسعى لحل الخلاف في جنوب السودان حول عدد الولايات

عقد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الإيجاد، في أديس أبابا، اجتماعا مغلقا، مع رئيس دولة جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة الجنوبية، رياك مشار.

وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد، إن الاجتماع عقد بدعوة من حمدوك، ويأتي في إطار جهود منظمة “إيجاد” للتوصل إلى حل للنزاع بين الطرفين في عدد الولايات المقترح بدولة جنوب السودان.

وأوضح فيصل، أن الاجتماع كان مطولا، وحضره الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، وناقشت خلاله المقترحات المقدمة لعدد الولايات في دولة جنوب السودان.

واتفق المجتمعون على عقد لقاء قريب بعد اقتراح الرئيس سلفا كير بإجراء مزيد من المشاورات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا