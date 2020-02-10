بلومبرج: ميزانية ترامب المرتقبة تعزز الجيش وتقلص شبكة الأمان الاجتماعي

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، أن الميزانية المقترحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل نفقات بقيمة 4.8 تريليون دولار على مدار العام المقبل، مع زيادة مطلوبة لوزارة الدفاع “البنتاجون” واستقطاعات كبيرة في برامج شبكة الأمان الاجتماعية والمحلية.

ونقلت بلومبرج عن مصدر مطلع بالوثيقة قبل صدورها الرسمي يوم غد الإثنين، قوله، إن الميزانية تضمن 740.5 مليار دولار للجيش وخفضا بنسبة 5 بالمائة في النفقات غير الدفاعية لتصل إلى 590 مليار دولار.

ووفقا للمقترح، وسيحقق إجمالي خفض عجز الموازنة بما قيمته 4.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل، توازنا للميزانية بحلول عام 2035.

ومن بين إجراءات خفض العجز، 135 مليار دولار متحققة عبر خطة إصلاح مقترحة لتسعير الدواء و292 مليار دولار من استقطاعات من برامج الأمريكيين الفقراء مثل كوبونات الغذاء والمساعدات الطبية للفقراء.

وشمل مخطط الميزانية عددا من الأولويات السياسية للرئيس بما في ذلك مليارا دولار في شكل تمويل لعمليات بناء جداره الحدودي، وهو مبلغ أقل مما كان مطلوبا قبل عام.

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