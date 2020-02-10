مصرع 10 أشخاص في احتكاك حافلة ركاب بخط لتوزيع التيار الكهربائي في الهند

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم في الهند جراء احتكاك حافلة ركاب كانت تقلّهم بخط لتوزيع الطاقة الكهربائية، وفق ما أعلن مسئولون أمس الأحد.

وقال المسئول، إن الحادث وقع في ولاية أوديشا الواقعة في شرق البلاد قرب مانداراجبور، عندما اشتعلت النيران في جزء من حافلة تقل 40 راكباً جراء احتكاكها بخط لتوزيع التيار الكهربائي بقوة 11 كيلوفولط.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصدر طبي، بأن خمسة ركاب نقلوا إلى المستشفى بحالة خطرة.

ونقلت الوكالة عن قائد جهاز الإطفاء سوكانت سيثي قوله، إنّ المعلومات الأولية تفيد بأنّ القسم المخصّص لنقل الأمتعة في سطح الحافلة احتكّ بالخط الكهربائي بعدما انحرف السائق إلى جانب طريق ضيّق لإفساح المجال أمام عبور إحدى العربات.

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