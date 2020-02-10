تشديد الإجراءات الوقائية في شنجهاي وبكين مع استئناف العمل فيهما لأول مرة منذ تفشي كورونا

تشهد أكبر المدن الصينية إجراءات وقائية مشددة، في الوقت الذي يستعد فيه العاملون العودة لأعمالهم اليوم الإثنين لأول مرة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد الشهر الماضي.

وأفاد مسئولون معنيون بالوقاية من الأمراض والحد من انتشارها في مدينة شنغهاي أن ” الأغلبية الكبرى ” من المناطق السكنية تطبق بالفعل إجراءات وقائية مشددة.

وأفادت صحيفة بكين ديلي أن السلطات بالعاصمة الصينية عززت من الإجراءات الوقائية في المجتمعات السكنية وطبقت” نظام تسجيل صارم” على الدخول للمدينة.

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