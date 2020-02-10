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ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مركز تجاري بتايلاند إلى 29 قتيلا و58 مصابا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال مسئولون إن عدد القتلى في الهجوم مركز تيرمنال 21 للتسوق بمقاطعة ناخون راتشاسيما شمال شرقي البلاد الذي نفذه الجندي ارتفع إلى 29 شخصا.
وصرح ويتشن تشانثارانوثاي حاكم ناخون راتشاسيما، في تايلاند في مؤتمر صحفي مساء أمس الأحد بأن 30 شخصًا، بمن فيهم المسلح، قتلوا في سلسلة من إطلاق النار، بينما أصيب 58 آخرون.
ونجحت الشرطة أمس الأحد في قتل المسلح البالغ من العمر 32 عامًا، والذي كان يتحصن في مركز تيرمنال 21 لعدة ساعات.
ومن المقرر أن تجري جنازة الضحايا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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