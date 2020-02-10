كورتوا يحقق ما لم يحدث منذ 21 شهرا ويحصد الأفضل في يناير

وتفوق كورتوا على سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا، ودافيد لوبيز لاعب وسط إسبانيول.

كورتوا لم يتلق سوى هدف واحد في 3 مباريات خاضها خلال شهر يناير، وخرج فيها ريال مدريد منتصرا.

حارس المرمى البلجيكي تألق أمام خيتافي، وإشبيلية، وبلد الوليد، ليساهم في تربع ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني.

ويعد كورتوا أول لاعب من ريال مدريد يحصد الجائزة منذ 21 شهرا.

أفراد ريال مدريد لم يحصدوا جائزة لاعب الشهر منذ أن فاز بها كريستيانو رونالدو في مايو 2017.

أما آخر لاعب توج بها من ريال مدريد بخلاف الهداف التاريخي رونالدو، فهو كريم بنزيمة في أكتوبر 2014.

اختر التشكيل المثالي لـ ريال مدريد

اقرأ أيضا:

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا