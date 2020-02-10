تقارير: حارس أرسنال السابق يخضع لكشف طبي في إنتر

الحارس الإيطالي صاحب الـ 34 عاما اتفق على الانضمام إلى إنتر، ويُنتظر أن يخضع للكشف الطبي وفقا لـ “كوريري ديللو سبورت”، و”توتو ميركاتو”.

ولا يرتبط فيفيانو بأي نادٍ منذ انفصاله عن سبورتنج لشبونة في سبتمبر الماضي.

وسبق لـ فيفيانو اللعب في صفوف إنتر خلال موسم 20112012، لكنه لم يخض أي مباراة.

كما لعب فيفيانو لأندية بريشيا، وتشيزينا، وباليرمو، وفيورنتينا، وأرسنال، وسامبدوريا، وسبال.

ويمتلك فيفيانو 6 مباريات دولية مع منتخب إيطاليا الأول.

ويسعى إنتر لتعويض قائده سمير هاندانوفيتش الذي تعرض لكسر في إصبع اليد اليسرى، وقد يغيب لعدة أسابيع.

وشارك دانييلي باديلي في حراسة مرمى إنتر خلال الدربي أمام ميلان، وتلقت شباكه هدفين.

ويطمح أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر إلى توسيع خياراته في مركز حراسة المرمى الذي يضم باديلي (34 عاما)، وتوماسو بيرني (36 عاما)

وقفز إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن يوفنتوس برصيد 54 نقطة.

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