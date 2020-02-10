مدرب أوليمبياكوس ينهال بالإشادة على كوكا بعد هدفه القاتل

في الدوري اليوناني.

وصرّح المدرب البرتغالي بعد المباراة: “قررت إقحام كوكا لتدعيم هجومنا، الكل يعرف قدرات كوكا، إنه قوي للغاية في ألعاب الهواء، ونحتاجه في مثل هذه المباريات”.

وأضاف: “كل ما يفتقده كوكا هو نسق المباريات، ليس لدينا أي شك أنه سيساعدنا”.

وانتقد مارتينس قرارات الحكم الذي أشهر بطاقة حمراء في وجه النرويجي عمر العبدلاوي في الدقيقة 73: “الحكم لم يكن عادلا، طرد عمر مبالغ فيه للغاية، إنه تحكيم يقابلنا دائما ولا نتمنى أن يستمر بهذا المستوى، هؤلاء الحكام غير مفيدين لكرة القدم”.

وسبق لـ مارتينس الإشراف على تدريب كوكا في ريو آفي موسم 20142015، ثم عمل معه مجددا في الموسم الماضي في أوليمبياكوس.

أولمبياكوس انتصر على أتروميتوس بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 23 من الدوري اليوناني.

هدف انتصار أولمبياكوس الوحيد جاء عن طريق كوكا في اللحظات الأخيرة من انطلاق المباراة.

كوكا شارك في الدقيقة 60 وكاد أن يسجل في الدقيقة 88 بضربة رأس إلا أن رأسيته جاءت فوق المرمى بقليل.

لكن الرأسية الأخرى في الدقائق الأخيرة جاءت متقنة وداخل الشباك.

عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ارتقى لها كوكا ليحولها برأسية قوية متقنة داخل الشباك.

رأسية كوكا كتبت هدفه الأول مع أولمبياكوس منذ عودته للفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفع أولمبياكوس رصيده للنقطة 57 ليواصل تصدره في الدوري اليوناني، بينما تجمد رصيد أتروميتوس عند النقطة 26 في المركز التاسع.

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