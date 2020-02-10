قيادة العمليات المشتركة بالعراق تنفي تقدم دول بطلب لسحب قواتها من البلاد

نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، اليوم الإثنين، تقدم ثلاث دول بطلب لسحب قواتها من البلاد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن الأنباء التي نُشرت بشأن تقديم ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، طلب إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق، عارية عن الصحة.

ودعا الخفاجي إلى “توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية”.

كانت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلت في وقت سابق عن النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب، أن الدول الثلاث قدمت طلبًا لسحب قواتها من العراق.

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