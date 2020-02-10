إيطاليا: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنشاء دولتين

أكد سفير إيطاليا لدى روسيا باسكوال تيريتشانو أن بلاده ترى أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنشاء دولتين للشعبين. وقال السفير الإيطالي – خلال لقاء تليفزيوني نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الإثنين – : “لقد ظلت عملية السلام في الشرق الأوسط في حالة خمول لفترة طويلة للغاية حيث هجرها الجميع تقريبًا.

وأضاف: لذلك من الجيد بالطبع أن تتذكرها تلك القوى مثل الولايات المتحدة، وتحاول إحياءها لكن نجاح أي اقتراح يتطلب أن تقبله جميع الأطراف وما لم يجلس جميع الأطراف على طاولة المفاوضات نفسها، لا يمكن التوصل إلى قرار بالنسبة لنا الحل هو دولتان لشعبين”.

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