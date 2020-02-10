إصابة 27 أجنبيا بفيروس كورونا في الصين بينهم حالتا وفاة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة لأجانب بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس “كورونا الجديد” حتى صباح اليوم الإثنين بتوقيت بكين، بينها حالتا وفاة لأمريكي وياباني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “جينج شوانج” -خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت- “وفقا لبيانات السلطات المختصة، تم حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم العاشر من فبراير تأكيد إصابة 27 أجنبيًا بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد بينهم حالتا وفاة، فيما تعافى 3 أشخاص وخرجوا من المستشفى، بينما لا يزال 22 آخرون يتلقون العلاج في الحجر الصحي”.

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