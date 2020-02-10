مجلس وزراء الحكومة الليبية يعقد اجتماعه العادي الأول ويتخذ جملة من القرارات الهامة

بنغازي 10 فبراير 2020 (وال) عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية اليوم الاثنين اجتماعه العادي الاول للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، واتخذ خلال هذا الاجتماع جملة من القرارات والإجراءات الهامة.

واستعرض دولة رئيس مجلس الوزراء كافة القرارات الموقعة بالتفويض الممنوح له بقرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) لسنة 2017 م بشأن تفويض رئيسه بعدد من الاختصاصات منذ تاريخ 18 ديسمبر ،2019 و حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة، وتم اعتماد محضر إجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2019 م

وأصدر المجلس خلال اجتماعه جملة من القرارات بينها الموافقة على تفعيل الإدارة العامة للتفتيش والقياس الخاصة بقطاع النفط وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء.

ووافق المجلس على اعتماد محضر الترسية الخاص بأنشاء محطة غرب بنغازي الاستراتيجية، ومنح الأذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لأضافة وحدات غازية لمحطة درنة وذلك لسد العجز في التوليد بمناطق الجبل الأخضر.

كما وافق على على منح الأذن للهيئة العامة للكهرباء للتعاقد بالمناقصة المحدودة لتنفيذ خط نقل الغاز بنغازي طبرق، وصرف المنفعة المنزلية للفئات المستفيدة منها والتابعة لصندوق التضامن الاجتماعي، وترقية ضباط الهيئات القضائية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد وفق الكشف المعد من قبل وزارة العدل.

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على مسمى كلية التربية قمينس إلى كلية الآداب والعلوم قمينس وذلك وفق المقترح المقدم من السيد وزير التعليم، كما وافق على إنشاء كلية التمريض العام وكلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ويكون مقرها مدينة البيضاء، وترفيع المعهد العالي للمهن الطبية بنغازي إلى كلية للتقنية الطبية

صحيا، وافق مجلس الوزراء على تحديد السقف المسموح به لعدد عقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والقروية والمراكز المتخصصة وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات والموافقة على تعديل القيمة الشهرية بعقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز المتخصصة وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات. (وال – بنغازي) ا م

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