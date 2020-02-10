إرسال بعثة افريقية لتقييم الوضع في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل الشرقي، أن “القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام الأفرقاء الليبيين وقف إطلاق النار”.

وشدد الشرقي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي الـ 33 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على ضرورة تنفيذ مخرجات “قمة برلين”، مؤكدا “رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الأفريقي ومنطقة بحيرة تشاد”، وذلك حسب قناة “العربية”.

كما شدد على “أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها”.

وتتواصل في أديس ابابا أعمال اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأفريقي التي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء وزراء فلسطين وكندا والنرويج والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

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