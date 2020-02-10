تفاصيل اختلاس 29 مليون يورو من المصرف التجاري

ايوان ليبيا – وكالات :

أوضح المصرف التجاري الوطني ملابسات قضية اختلاس 29 مليون يورو المتعلقة باعتمادات تم تحويلها لمصرف fim bank-malta.

وأشار المصرف إلى أن عملية الاختلاس تعود لعام 2010 عندما استغل موظف الرقم السري لمدير إدارة الخزانة وقام بتحويل 29 مليون دولار عبر منظومة سويفت للطرف المستفيد لدى المصرف المالطي.

وأوضح البيان أن إدارة التجاري الوطني اكتشفت عملية الاختراق لإدارة الخزانة في العام ذاته وطالبت بعدم الإفراج عن القيمة منوها بتسوية الأمر وعدم الإفراج عن القيمة كما أشار إلى الاجراءات القانونية التي اتخدتها الإدارة حينها من بينها إحالة القضية لمكتب النائب العام واللجنة الشعبية العامة للرقابة المالية واللجنة الشعبية العامة للرقابة الإدارية سابقا نافياً أن الحادثه حصلت في العام الجاري.

وتطرق البيان إلى حادثة اختلاس 20 مليون دينار هذا العام من حسابات مكتب المراقبة المالية بغريان والزاوية من قبل موظفة، حيث أكد اكتشاف العملية في اليوم ذاته وتم تعطيل التحويل وإحالة الملف للجهات الرقابية المعنية بالتزامن مع إيقاف المتورطين عن العمل مشيرا إلى أن القضية ما زالت رهن التحقيق.

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