إعصار زابينه يرفع بقوة إنتاج الكهرباء المولدة بالرياح في ألمانيا

أدى إعصار “زابينه” في ألمانيا إلى زيادة هائلة في إنتاج الكهرباء المولدة بطاقة الرياح، حيث وصل إنتاج الكهرباء المولدة في بعض الأوقات اليوم، بفعل قوة الرياح نحو 43.7 جيجا/وات، وذلك حسبما أشارت متحدثة باسم شركة تِنِّت، إحدى الشركات المشغلة لنظام النقل الكهربائي، اليوم الإثنين في مدينة ايسن الألمانية.

وقالت المتحدثة إن حجم الطاقة الكهربائية الذي ساهمت به قوة الرياح في شبكة الكهرباء الألمانية العامة اليوم، حطم الرقم القياسي الحالي، وهو 43.3 جيجا/وات.

وتتولى شركات تشغيل نظام نقل التيار الكهرباء، مهمة نقل التيار المولد بطاقة الرياح، من السواحل الألمانية ومن مناطق شمال ألمانيا، إلى المناطق الجنوبية.

وحسب الشركة، فإنه إلى جانب عنفات الرياح المقامة على اليابسة (التي تنقل قوة الرياح إلى توربينات توليد الكهرباء)، إلى جانب عنفات الرياح في البحر، فإن الطاقة الشمسية ساهمت خلال نهار يوم الأحد، وبنسبة كبيرة في إنتاج التيار الكهربائي المولد بشكل طبيعي، وصديق للبيئة.

وأوضحت الشركة أن الطاقة المولدة بقوة الرياح غطت وحدها يومي أمس واليوم، نحو 60% من الاستهلاك الألماني من الكهرباء، مقابل نحو 43% العام الماضي، كانت ناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. وقال متحدث باسم شركة أمبريون، العاملة في نقل الكهرباء، إن إعصار “زابينه” كان تحديا كبيرا بالنسبة للشركات المشغلة للشبكات الكهربائية، وذلك لأن إمداد هذه الشبكات بالكهرباء الناتجة عن محطات توليد الطاقة بالرياح لم يحدث بشكل منتظم أو متساو، إضافة إلى أنه يتم إيقاف عنفات الرياح في حالة الزوابع الشديدة.

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