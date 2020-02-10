أشلي يونج بعد الفوز في الدربي: من أفضل لحظات مسيرتي

وحول إنتر تأخره أمام ميلان بهدفين دون رد إلى فوز 4-2 في مباراة حضرها أكثر من 75 ألف متفرج.

دربي مثير كتب وصول كتيبة أنطونيو كونتي للصدارة رفقة يوفنتوس. ()

وقال يونج بعد الفوز في الدربي: “كان شعورا لا يُصدق”.

وأضاف في تصريحاته مع talkSPORT عقب اللقاء “أظهرنا مدى قوة شخصيتنا. كنا متأخرين في النتيجة 2-0 ثم نجحنا في العودة وتحقيق الانتصار. هذا يدل على قوتنا”.

وأجاب يونج على سؤال (هل الفوز بالدربي واحدة من أفضل لحظات مسيرتك؟) قائلا: “نعم بكل تأكيد من أفضل لحظات مسيرتي”.

وتابع “جئت هنا لأمارس كرة القدم. وعندما تنتصر في مباريات مثل تلك وبالطريقة التي نفعلها فهذا شعور لا يُصدق”.

وانضم يونج إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في الأيام الأخيرة من يناير الماضي.

وشارك صاحب الـ 34 عاما في 4 مباريات مع إنتر وصنع مرة.

ويحتل إنتر صدارة الدوري رفقة يوفنتوس برصيد 54 نقطة من 23 مباراة.

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