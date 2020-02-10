مراهق ليفربول: أشكر كلوب على مجاورتي لـ صلاح وماني وفيرمينو

وقال الهولندي البالغ عمره 18 عاما في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:”أتيحت لي فرصة الانضمام إلى بايرن ميونيخ، ايندهوفن، وليفربول. كنت سعيدا برغبة هذه الأندية في التعاقد معي خاصة ايندهوفن لأني أشجعه منذ الصغر”.

ثم استدرك “لكن، حين جاء ليفربول، علمت أين يجب أن أذهب، شعوري تجاه الفريق لا يوصف. ناد كبير، لكن، في الوقت ذاته، تشعر أنه مثل العائلة. الشكر لـ(يورجن) كلوب، أواجه أفضل المهاجمين في العالم مرات عديدة كل أسبوع. يتركني أتدرب مع محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني”.

وأضاف المدافع الأسبق لزفوله الهولندي “شيء كان بمثابة الحلم في الماضي. هؤلاء ينتمون لنخبة مهاجمي العالم. بالتأكيد الأمر صعب. لكن حين تواجههم كل أسبوع تتعلم الكثير، تصبح أفضل وأقوى”.

ومنح كلوب الفرصة للاعب المراهق في بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد، شارك فان دين بيرج في 4 فبراير الماضي في إقصاء ليفربول لشوروسبري تاون في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد.

وكان فان دين بيرج في قائمة ليفربول بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية، بطولتان توج بهما الفريق الإنجليزي في العام الماضي.

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