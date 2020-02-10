الجيش اللبناني يُشيّع أحد ضباطه قتل في اشتباك مع مسلحين مطلوبين للعدالة في بريتال

بعلبك 10 فبراير 2020 (وال)- شيّعت قيادة الجيش اللبناني وأهالي بلدة بريتال اليوم الإثنين، الرقيب أول علي نايف إسماعيل، الذي لقي مصرعه يوم أمس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مطلوبين للعدالة في منطقة الهرمل.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد بدأت مراسم تكريم الرقيب أول علي نايف إسماعيل من أمام مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، حيث أدت له التحية ثلة من الشرطة العسكرية، وعُزفت موسيقى الجيش لحن الموتى، وجرى تقليده أوسمة الحرب والتقدير العسكري، قبل أن يُنقل الجثمان إلى حسينية بلدة بريتال حيث أقيم للشهيد حفل تأبين، حضره العميد جورج الخولي، ممثلا نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وقائد الجيش.

وألقى الخولي – كلمة – تطرق فيها لمزايا الرقيب أول علي نايف إسماعيل، وتفانيه في أداء الواجب العسكري، قائلا : “تدفع المؤسسة العسكرية ضريبة الدم الغالي، وتزف شهيدها المقدام الرقيب أول علي نايف إسماعيل، الغيور على مصلحة وطنه وسلامة أهله ومواطنيه، المستعد في كل حين لمواجهة الخطر المحدق حتى الرمق الأخير بمسيرة الشرف والتضحية والوفاء”.

وأضاف الخولي: “لقد ظن القتلة المجرمون أنهم بهذا العمل الغادر يستطيعون ترهيب الجيش وجنوده، ومواصلة جرائمهم المنظمة من أعمال السلب والتجارة بالممنوعات، لكن الجيش لم يتهاون على الإطلاق في توقيف المعتدين على الأبرياء ومحاسبتهم، وعلى بذل روحه الطاهرة في سبيل الدفاع عن الوطن لبنان”. (وال- بعلبك) ر ت

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