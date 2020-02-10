مقتل 13 وإصابة العشرات من عناصر الحوثي في مواجهات مع الجيش في تعز

تعز 10 فبراير 2020 (وال)- لقي 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي مصرعهم اليوم الإثنين، وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر – لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) – إن قوات الجيش الوطني صدت هجومًا لمليشيات الحوثي، في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية، وهجوم آخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة، أدت إلى مقتل 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات”.

وأضاف البحر أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية، واغتنام الجيش الوطني عتاد وأسلحة خلفتها المليشيات قبل أن تلوذا بالفرار. (وال- تعز) ر ت

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