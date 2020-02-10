الجيش السوري يُواصل عملياته ويحرر قُرى بالقرب من الطريق الدولي حلب – إدلب

حلب 10 فبراير 2020 (وال)- واصلت وحدات الجيش العربي السوري اليوم الإثنين، عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حلب الجنوبي الغربي، وتحرير قُرى كفر حلب وقناطر وكماري، وتكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد.

وبحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”، أنه بعد أقل من 24 ساعة على تحرير قرى البوابية والكسيبية، وتل حدية والزربة والبرقوم، ومركز البحوث الزراعية “ايكاردا” بريف حلب الجنوبي الغربي.

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش واصلت عملياتها ضد إرهابيي تنظيم جبهة النصرة، وحررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب إدلب بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدات الجيش نفذت رمايات كثيفة بسلاح الراجمات ضد المجموعات الإرهابية وتحصيناتها في قرية معرة النعسان موقعة في صفوفها قتلى ومصابين ودمرت تحصيناتها وآليات لها.

ومن محور قرية البرقوم التي حررها الجيش أمس، ذكر ضابط ميداني لمراسل سانا الحربي؛ أن وحدات الجيش تستمر بالتقدم وتحقيق المزيد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة، لافتًا إلى أهمية التقدم على محور طريق حلب دمشق، انطلاقًا من جسر البرقوم 17 كم عن مدينة حلب، وباقي محاور الاشتباك على اتجاه المدينة.

وكانت قد حررت وحدات الجيش أمس الأحد، قريتي البوابية والكسيبية غرب الطريق الدولي، وتل حدية والزربة والبرقوم، ومركز البحوث الزراعية “ايكاردا” من الجهة الشرقية بريف حلب الجنوبي. (وال- حلب) ر ت

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