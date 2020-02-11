ترامب: الوقت حان لاستئناف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض قيودا لا تصدق على السلع الأمريكية.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية أن ترامب اتهم – في اجتماع عقده، اليوم الإثنين، في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأمريكية – أوروبا بأنها ” تعامل واشنطن بطريقة سيئة للغاية”، متابعا ” أن أوروبا يمكن أن تكون الخطوة القادمة التى نتفاوض معها بشكل جاد للغاية، وذلك بعد أن توصلنا إلى اتفاقيات تجارية مع كل من اليابان والمكسيك وكندا، علاوة على الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاقيات مع الصين”.

وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية عقابية على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي ردا على فرض ضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية العملاقة مثل جوجول وأمازون.

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