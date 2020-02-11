دعوة رسمية لباشاغا لزيارة باريس

ايوان ليبيا – وكالات :

تلقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، دعوة رسمية لزيارة باريس ولقاء نظيره الفرنسي.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع وفد فرنسي الإثنين، لبحث عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضم الوفد الفرنسي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو، والسفيرة الفرنسية لدي ليبيا بياتريس لوفرابير، ومدير قسم شمال أفريقيا سيلفان فوريار، وبحضور أعضاء من السلك الدوبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الفرنسية بتونس، بحث عددا من المواضيع السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الصلة.

في سياق متصل اجتمع باشاغا، أيضا الإثنين، بمديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق.

وبحث اللقاء عددا من المواضيع الأمنية والسياسية، ومناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان منفصل لـ«داخلية الوفاق».

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