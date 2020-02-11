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دعوة رسمية لباشاغا لزيارة باريس

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

تلقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، دعوة رسمية لزيارة باريس ولقاء نظيره الفرنسي.

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع وفد فرنسي الإثنين، لبحث عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ضم الوفد الفرنسي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستوف فارنو، والسفيرة الفرنسية لدي ليبيا بياتريس لوفرابير، ومدير قسم شمال أفريقيا سيلفان فوريار، وبحضور أعضاء من السلك الدوبلوماسي بالسفارة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضح البيان أن الاجتماع الذي عقد بمقر السفارة الفرنسية بتونس، بحث عددا من المواضيع السياسية والتطرق لمخرجات مؤتمر برلين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الصلة.

في سياق متصل اجتمع باشاغا، أيضا الإثنين، بمديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق.

وبحث اللقاء عددا من المواضيع الأمنية والسياسية، ومناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان منفصل لـ«داخلية الوفاق».

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • باشااغا ارهابى يجب تفتيشه فى المطار مثل السراج فالاخوانى قذر لاعهد له ولاامان وهذا مجرم مذبحة غريان من العار على فرنسا ان تدخله اصلا اراضيها

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  • باشاغا وزير الملابس الداخلية لحريم السلطان وحامل بيضان السلطان المعتوه لاوزن له فهو لم يستطع تنفيذ امر القبض على الصندوق الموجود بداخل طرابلس وعنوانه معروف للجميع ولكنه فوق القانون متهم بالشروع فى قتل وزير المالية لا يستطيع وزير الملابس الداخلية لحريم السلطان القبض عليه اتفوووووه عليك فو انه درول دى جرسون

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