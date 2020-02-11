ايوان ليبيا – وكالات :

قرر رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، الموافقة على تفعيل الإدارة العامة للتفتيش والقياس الخاصة بقطاع النفط.

وبحسب بيان للحكومة الإثنين، اعتمد الثني القرار خلال الاجتماع العادي للحكومة الذي عُـقد الإثنين في مدينة بنغازي، فيما تكون تبعية هذه الإدارة لمجلس الوزراء.

وفي سياق متصل وافقت الحكومة الموقتة على ترقية ضباط الهيئات القضائية من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، وفق الكشف المعد من قبل وزارة العدل.

وفي القطاع الصحي، وافق الثني على تحديد السقف المسموح به لعدد عقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والقروية والمراكز المتخصصة، وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، والموافقة على تعديل القيمة الشهرية بعقود التعاون بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية والمراكز المتخصصة وتضمين إدارات الخدمات الصحية بالبلديات.

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