صور من حفل تخريج 550 طبيباً

ايوان ليبيا – وكالات :

حَمَلَ حفل تخرج الدفعة الــ 37 طب -من جامعة طرابلس للعام الحالي- معه الفرح والروح الايجابية للخريجين الجدد بحضور أكثر من 550 خريج و 3500 ضيف تزينت بهم صالة ملعب كرة السلة بالمدينة الرياضية طرابلس.

امتزجت أجواء الحفل بأمل كبير للخريجين وعائلاتهم بمستقبل أفضل يشهد نقلة لهم على الصعيد الشخصي، إضافةً إلى لكونهم مكسباً للبلاد التي تعول عليهم في كافة المجالات الطبية المختلفة.

تختتم الدفعة 37 من كلية الطب البشري بهذا الحفل سنوات شاقة من الدراسة والاجتهاد ينتظر منها أن تكون وجه مشرق لمستقبل الطب والطبيب الليبي في النهوض بالقطاع الصحي الذي يعاني من أزمات أنهكت كاهل الموطن الليبي خلال السنوات الأخيرة.

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