توصيل المياه إلى 250 منزلا في الزويتينة

ايوان ليبيا – وكالات :

نفذت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مشروعا لإيصال مياه الشرب إلى 250 منزلا في الزويتينة (غرب مدينة أجدابيا).

وانتهت الإدارة من المشروع يوم الخميس الماضي، حيث يستهدف توصيل مياه النهر الصناعي إلى 250 منزلا يقطنها 1800 مواطن في الأحياء الشرقية بمنطقة الزويتينة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتشمل تلك الأحياء تجمع حي عائلة أجبيل، وتجمع حي عائلة العرج، وتجمع حي عائلة أقعيوي، وتجمع حي عائلة أوحيدة، وقد أشرف على تنفيذ المشروع مكتب مشروعات بلدية أجدابيا وشركة المياه والصرف الصحي.

وركبت الإدارة معدات كهربائية تشمل محولات وكوابل وأعمدة خشبية، لتحديث شبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال بدائرة توزيع النهر أجدابيا، بعدد 18 موقعا بالمدينة، تشمل حي المطار، حي رياض الصالحين، حي المسلماني، حي دمشق، وطريق طبرق، وأشرف على المشروع الشركة العامة للكهرباء، ومكتب المشروعات في بلدية أجدابيا.

وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطبيق سياسة «الجار الطيب»، التي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكان في المناطق المجاورة للحقول والمنشآت النفطية.

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