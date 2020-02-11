فوائد العلاج بالإبر الصينية

ايوان ليبيا – وكالات

مؤخراً كثرت التساؤلات حول دور الإبر الصينية طبياً ومدى فاعلية استعمال الإبر الصينية في علاج عدد من الأمراض، فما هي حقيقة الإبر الصينية وفائدة الوخز الصيني؟

هنا نقرأ سويّاً معلومات سريعة ومهمة عن الإبر الصينية، وكيفية استخدام الإبر الصينية، فوائد الإبر الصينية في علاج الأمراض، مع التنويه بوجود بعض المخاطر التي قد تصيب المريض، ومن لا يمكنه استخدام الإبر الصينية، وإمكانية استخدام الوخز بالإبر الصينية للأطفال.

العلاج بالإبر الصينية من أكثر وسائل الطب الصيني القديم- التقليدي- شهرة وشيوعاً، ويقوم مبدأ العلاج بالإبر الصينية على اعتقاد نظري أن سبب المرض هو فقدان الطاقة من الجسم، ومن خلال استخدام الإبر الرفيعة ووخزها في أماكن محددة من جسم الإنسان على خطوط طويلة تستهدف مراكز عصبية يقوم المعالج بمساعدة الجسم على استعادة الطاقة المهدورة، وبالتالي القضاء على سبب المرض.



كيفية الوخز بالإبر الصينية

الوخز بالإبر بالإنجليزيّة (Acupuncture) هو واحدٌ من أكثر علاجات الطب الصينيّ التقليديّ استخداماً، ويتمّ فيه إدخال إبر معدنيّة رفيعة ومُعقّمة لنقاط مُعيّنة في الجسم لإعادة ضبط طاقة الجسم بهدف إعطاء الجسم فرصةً ليتعافى بنفسه من خلال إزالة الانسداد الحاصل في مسارات الطاقة الرئيسيّة، ويمكن القول أن العلاج بالوخز بالإبر يُعتبر آمناً إذا تمّ استخدامه من قبل مُختصٍ باستعمال إبر وأدوات معقمة.

تعمل الإبر الصينية عن طريق تحرير طاقة الجسم عند وخز الإبر في نقاط معينة في الجسم في 14 مسار من مسارات الطاقة.

رغم أن الإبر الصينية ليس لها آثار جانبية تذكر ولكنها لا تخلو من المخاطر والتي يجب مراعاتها قبل استعمال الوخز، فقد تحمل خطر العدوى إذا استخدمت الإبر غير معقمة، أيضا يمكن أن تسبب أضرار إذا تم غرسها بعمق أكثر من اللازم في نقاط معينة مثل الرئتين أو المرارة أو الأوعية الدموية.

مخاطر أخرى قد تنجم عن وخز الإبر مثل:

– إصابة عصب نتيجة وخز حاطئ.

– أذية المخ أو السكتة الدماغية التي تنتج أيضاً عن الوخز العميق في قاع الجمجمة.

– أذية الكلى نتيجة الوخز أسفل الظهر.

– الاسترواح الصدري نتيجة وخز الإبرة في الرئة بعمق.

– انكسار الإبر الدقيقة داخل الجسم.

معلومات وتحذيرات مهمة قبل استخدام الإبر الصينية:

– لا تقم باللجوء إلى استخدام العلاج بالإبر الصينية قبل استشارة الطبيب المختص.

– تأكد أنك تحصل على العلاج بالإبر الصيني في مركز معتمد ومن معالج متمرس وخبير.

– لا تجرب الإبر الصينية إذا كنت تعاني من سيولة الدم أو أمراض الدم المعدية.

– في حالة الحمل يجب استشارة طبيب مختص قبل الخضوع للإبر الصينية.

– تأكد من تعقيم الإبر قبل استخدامها وتأكد أن الإبر يتم التخلص منها بعد استعمالها مرة واحدة فقط.

أخيراً… الشهرة الواسعة للإبر الصينية ولغيرها من وسائل العلاج البديل قد تجعلنا نلجأ إليها دون التأكد من فاعليتها وسلامة استخدامها، لذلك نؤكد أنه لا غنى عن استشارة الطبيب قبل الخضوع لأي نوع من المعالجة، خاصة عندما نتحدث عن علاجات غير مثبتة الفاعلية بشكل قاطع.

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