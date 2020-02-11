بحث تنظيم صيد وتصدير أسماك التونة

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، تنظيم صيد وتصدير أسماك التونة لموسم العام 2020.

وأكد الوزير علي العيساوي، في اجتماع بديوان الوزارة، ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد كراسة شروط وفق المواصفات والمعايير الخاصة بعملية صيد وبيع وتصدير أسماك التونة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتناول الاجتماع سبل وضع آلية لمنح تراخيص الصيد والتصدير لكل موسم على حدة، وفق شروط مقننة، كما ناقش الآليات والإجراءات التي تكفل استفادة الاقتصاد من تصدير التونة وتوفير العملة الصعبة بالاستفادة من هذا المورد.

ضم الاجتماع ممثلين عن مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية، ومركز تنمية الصادرات وإدارة الشئون التجارية بـ«اقتصاد الوفاق».

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