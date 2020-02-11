الكشف عن مقترح الوفاق الذي رفضه الجيش في اجتماعات 5+5

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدآمر غرفة العمليات الميدانية ورئيس لجنة 5+5 التابعة لقوات الوفاق اللواء احمد ابوشحمة أن اللجنة قامت بالتفاوض مع بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا حول وقف اطلاق النار في كامل التراب الليبي وفك اشتباك القوات وعودة المواطنين النازحين والمهجرين ووقف نزيف الدم بين الليبيين.

وبحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن اللجنة قامت بتقديم عرض للأمم المتحدة “كان مقترح عملي ويؤدي الغرض” وتمت مناقشته مع البعثة التي اقترحت بعض التعديلات عليه وقبلتها اللجنة إلا أنه لم يتم الإقرار بها من قبل بعثة الامم المتحدة نظرا لرفض الجيش وإصراره على عدم اخلاء المناطق السكنية التي بها الاشتباكات من المظاهر المسلحة حسب تعبيره.

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