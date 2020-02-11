ليفربول يستنكر مطالبات منح جيرارد ميدالية الدوري: هل يُعقل حرمان لاعب آخر من الجائزة؟

ومع اقتراب تتويج ليفربول بلقب لم يفز به جيرارد الذي يعتبر من أساطير النادي، عبر البعض عن رغبته في عودة الأخير إلى الفريق ليدون إسمه ضمن المتوجين بالدوري.

وقال مور لـSoccer Laduma:”دعني أشرح لك ما يجب أن يحدث. السؤال هو، هل نعيد جيرارد لينال ميدالية التتويج بالدوري؟ والسؤال الذي أوجهه لك: أي لاعب تريد إقصاءه من القائمة ليحدث ذلك؟”.

وواصل “إن لم تلحظ، جيرارد يعمل في ناد آخر (مدرب فريق رينجرز الاسكتلندي). كلنا نحب جيرارد وفخورون بمسيرته، لكني أرى الأمر غريبا. الكيمياء بين اللاعبين في غرفة الملابس هامة جدا. هل تتخيل الأمر؟ أن عليك إقصاء لاعب وتقول له لن تحصل على ميدالية؟”.

وأضاف “لا يمكنك إضافة لاعب إلى قائمة مكتملة. بخلاف ذلك، ممكن (إضافة لاعب)”.

جيرارد، أكثر من حمل شارة قيادة ليفربول بـ473 مباراة، لم يحالفه الحظ للفوز بالدوري الإنجليزي الذي يبتعد عن النادي العريق منذ موسم 1989-1990.

وبات ليفربول قاب قوسين أو أدنى من استرجاع عرشه المحلي في ظل تصدره لترتيب الدوري بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي.

ويحل الفريق ضيفا على نورويتش سيتي يوم السبت في الجولة 26 من الدوري.

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