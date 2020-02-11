كلينسمان يعلن رحيله عن هيرتا برلين بعد 10 أسابيع فقط: لم أحصل على الثقة اللازمة

ونشر كلينسمان بيانا رسميا قال فيه: “كمدرب أنا بحاجة لثقة من حولي، وهو أمر لم أحصل عليه، خاصة في قتالي في صراع الهبوط”.

وواصل “وحدة الصف والتركيز على الأساسيات هي أهم العناصر، إن لم يتم ضمانها، فلن أنتفع من منصبي وإمكانياته كمدرب، ولن يمكنني أن أكون مسؤولا كما يجب أيضا”.

وتابع “لهذا السبب بعد تفكير طويل، أنهي تعاقدي مع هيرتا برلين وأعود لمنصبي الأصلي طويل الأمد كعضو مشرف في مجلس إدارة النادي”.

وكان صاحب الـ55 عاما قد قاد هيرتا في 10 مواجهات، فاز في 3 وتعادل 3 وخسر 4.

ويحتل هيرتا برلين حاليا المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق 6 نقاط عن أول مراكز الهبوط في الجدول، فريق فورتونا دوسيلدورف.

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