مقاربة حول مُخرجات برلين وتوظيفها لصالح ليبيا واقليمها وتوجهات الهيئة … بقلم / البانوسى بن عثمان

دعوني اقول من البداية . لا مناص للليبيين بمعيّة الهيئة الاممية . ان ارادوا الوصل بمسارات برلين . الى نهايات تصب جميعا في مصلحة ليبيا والليبيين والهيئة بما يخدم توجهاتها . ان يسعوا وبجدْ . نحوتوحيد اللسان الليبيى. في دلالاته ومعانيه . للمفردات والمفاهيم . التى يتلفظ بها داخل قاعات مسارات برلين الثلاثة . لان في تخطى ذلك . ستذهب بالمسارات صوب دروب وطرائق قِدَدَ . ستنتهى بعيدا عن ملامسة التأزمالليبيى . التى جاءت برلين من اجله .

وتوّحيد اللسان الليبيى . يُجسّده ويتجسّد بالوقوف على ارضية مُشترك ليبيى. لا يشاركهم فيه احد سواهم . وهذا لا يتوفّر الا في مُسمّاهم (الليبيين ) . المشتق والمستمد من جغرافية ليبيا المعاصرة . الحاضنة الطبيعية الموضوعية . لهذا التنوّع الديمغرافي( السكانى ) الثقافى في تعدد مذاهبه ومشاربه .

وبهذا يتضح بان الجغرافية الليبية . هى الثابت الموضوعى الوحيد المحسوس والملموس . والتي تمثل القاسم المشترك . الذى لا يقاسمهم الغير فيه .ومن خلالهوبه ولا سواه . تثم معالجة مسارات برلين . كى تتحدث لسان ليبي واحد. في هذه المرحلةالتأسيسية المصيرية . والجغرافية الليبية هنا . نعنى بها . الجغرافية الليبية في كنف امتدادها الاقليمىالطبيعى . الذى يُجدّرها في فضاء شمال غرب افريقيا . ويجعل منها . ثابت رئيسي على الخريطة الجغرافية الديمغرافية الثقافية . لحوض المتوسط الحيوى .



وبالاتكاء على هذا الثابت الموضوعي . واعتماده مرّجعية تصّويبية . في قاعات الحوار وجلسات النقاش . التى ستحتضنها مسارات برلين . سيقرّبهاحضوره من المُبتغى . اذ سيتّخذ.هذا الضرب من التعاطيوالتفاعل مع الشأنالليبيى . وعبر هذا اللسان الواحد صبّغة ليبية . وان شأتم هيئة حوار ليبيىليبيى . حتى وان كان بعيدا عن ليبيا والليبيين

واذن على الهيئة الاممية في بعثتها بليبيا . ان ارادة الوصول الى نتائج ايجابية في مسارات برلين الثلاثة . لا بديل لها . عن الدفع في اتجاه. ايجاد لسان ليبيىمُشترك . يُساعد هذا التنوّع الليبيىالمتواجد في داخل قاعات مسارات برلين الثلاثة. على تواصل سلس منتج. وهذا سيساعد كثيرا . في الوصولبالمسارات الى مخرجات بناءة . ستنعكس هذه . بالإيجاب على ليبيا ومحيطها الاقليمى .

وهذالا يثم الا باستدعاءالمُشّترك الجغرافي . الذى ينّصهر بحضّنه جميع الليبيين . بكل تنوعاتهم ومذاهبهم ومشاربهم.ليكون حاضرا وبقوة . داخل قاعات وجلسات مسارات برلين . فهو الاداة الاساسية . التى لا غنى عنها لضبط الحوار والنقاش . ليضل داخل دائرة الوطن . ويصوّبه هذا المشترك الجغرافىالليبي . ويصححه اذا انحدر الى ما قبل الوطن او اندفاع الى ما بعده.

وهذا ايضا . سيكون في متناول الهيئة الاممية . اذا اجتهدت وعملت على استدعاء المشّترك الجغرافي للحضور . الى داخلقاعاتالمسار السياسى في طرفه الثالث مع عدماغفال تطّعيم الطرفيين الاخريين بذلك . او في اى صيغة اخرى تراها . تُحاكى هذا التوجه .

وفى تقديرى . وبعد تعاطيها وتفاعلها الصعب عبر السنيين الاربعة الماضية مع التأزم الليبيي . ليس من الغريب . ان تذهب الهيئة في اتجاه ربط منح غطائها الاممى. لمخرجات مسارات برلين . بدرجة حضورالمشّترك الجغرافىالليبيى . وتفاعله على نحو ايجابى .داخل مسارات برلين الثلاثة . كى يكون مثمرا و بناء

واستناد على ما سلف , والذى نتبيّن من خلاله . بان توّحيد اللسان الليبيى في لقاءات وجلسات مسارات برلين . هو الاداة والوسيلة الوحيدة . والتى و بها تتمكن المسارات . من جعل الحوارات والقاءات ببرلين . لقاءات ليبية ليبية . حتى وان كانت بعيدة عن ليبيا والليبيين . وان نتعرف مما تقدم . بان الابتعاد عن توّحيد اللسان الليبيى داخل القاعات . سينتهى بالحوارات واللقاءات الى غير ذلك .

ولهذا في تقديرى . لا يجب الاندفاع نحو كل ما يساعد على تعدد اللسان الليبيى . كاعتماد التنوّع الداخلي . الذى يحّتضنه المشترك الجغرافىالليبيى . قاعدة وارضيةلاختيارالممثلين والمندوبين الليبيين. لحضور حوارات ولقاءات مسارات برلين . فهذا لا يخدم الحوارات واللقاءات . كي تكون حوارات سلسة ونقاشات منّتجة . كما تفّرضهوتتطلّبه هذه المرحلة التأسيسية المصيرية . اذ ونتيجة لقاعدة تلك الاختيارات .

سيلجئ من الطبيعى , كل الحضور من المندوبين والممثلين . بالتحدث بلسان قاعدته . التى جاء منها . سوى كانت هذه . جهوية ام قبلية . حضرية ام بدوية . او حزّبية بجميع توجهاتها . وهنا سيتعدد اللسان الليبيى. فتتعدد الدروب والمسالك . وسننتهى الى لا شيئي .

وهنالا بديل . ولتخطي هذه العقبة . من استدعاء لسان المشترك الجغرافىالليبيى. الى داخل مسارات برلين . عبر اعتماد الجغرافية المحلّية لليبيا . في اقاليمها الثلاثة . عند اختيار الممثلين والمندوبين للحضور الى برلين . وبهذا تضمن هذه . بان سيكون التعاطي والتفاعل سلس ومنتج . اكثر من سواها . داخل جميع المسارات السياسية والاقتصادية والامنية . غير انه عند اعتماد هذه القاعدة . في المشترك الجغرافى المحلى . يجب توخّى الموضوعية عند الاختيار . لتغطى بحضورها كل الحيز الجغرافى المحلى . فمثلا . في اقليم فزان بالجنوب الليبيى . لا يجب اختزال الاقليم في مفردة وادى الآجال مثلا . او في حاضرة سبها . او في وادى الشاطى . او في وادى البوانيس . او في حوض مرزق. بل يجب ان يمثل الاقليم الجنوبى من هذه المفردات جميعها . ومثلا . ان حاضرة سبها عند تمثيلها كمفردة من مفردات فزان التى عددنها سلفا . لا يجب اختزال المدينة في حى واحد وفقط . بل يجب ان تمثل في احياء سبها الرئيسية . الجديد . القرضة . عبد الكافي . حجارة . المنشية . المهدية . وهكذا . وينسحب هذا على الإقليمين الاخرين . وفى الختام اقول . لقد اخترت واتيت بإقليم فزان كمثال . لأنى اعرفه اكثر من الاقليمين الاخريين وفقط .

وفى تقديرى . على المحيط الجغرافى لليبيا الاقرب فالقريب . ان يدفع في هذا الاتجاه وعلى نحو ايجابى . بالدعوة الى ملتقيات بداخل دولهم . تتناول الشأن الليبيى وتتعاطى معه عبر المدخل الجغرافى . لما في ذلك من مردود حسن على دولهم في الامن والاستقرار المستقبلى . الذى يعتبر رافعة لكل بناء ونهوض وتقدم .

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