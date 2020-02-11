عباس: خطة السلام الأمريكية مخالفة للشرعية الدولية.. والقدس الشرقية لنا

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه جاء لمجلس الأمن لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للخطة السلام الأمريكية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تطالب بالسلام العادل، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأضاف عباس، خلال اجتماع مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، «أطالب بالسلام العادل، وجئت لمجلس الأمن لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للخطة السلام الأمريكية».

وتابع: «سنواجه خطة السلام الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على أرض الواقع؛ نظرا لمخالفتها للشرعية الدولية وتضمنها مواقف أحادية الجانب».

وأشار إلى خروج المئات في الضفة الغربية وغزة؛ تعبيرا عن الرفض للخطة الأمريكية، مؤكدا أن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال أمرا يمكن تحقيقه.

واستكمل: «لا نعلم من يعطي النصح لترامب بشأن ما اتخذه من إجراءات ضد الجانب الفلسطيني»، متابعا «القدس الشرقية لنا والغربية لهم ولا مانع من التعاون بين البلدين».

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