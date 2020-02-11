تبادل جثامين بين مصراتة والمنطقة الشرقية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع مصراتة، اليوم الثلاثاء، عن تبادل جثامين ثلاثة من أبناء المدينة مع جثامين ثلاثة آخرين من أبناء المنطقة الشرقية بوساطة من بني وليد أمس الإثنين.

وقال فرع جمعية الهلال الأحمر بمصراتة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بتكافل الجهود الإنسانية ما بين الهلال الأحمر الليبي مصراتة والسلطات المحلية بمدينة مصراتة وأعيان ومشائخ والشباب الخيرين من مدينة بني وليد، تم لهذا اليوم الموافق الإثنين 10 يناير 2020م تم استلام وتبادل عدد (3) جثامين لأبناء مدينة مصراتة كذلك عدد (3) جثامين تعود لأبناء المنطقة الشرقية ليكتمل وصل الإنسانية حتى ما بعد الممات وتعود الجثامين إلى ذويها».

يشار إلى أن فروع جمعية الهلال الأحمر الليبي أجرت منذ انطلاق الحرب في طرابلس مطلع أبريل 2019 بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق الوطني عمليات تبادل عديدة للجثامين بين أطراف القتال.

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