بحث تفعيل منظومة استخراج جوازات سفر الليبيين في الخارج

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش اجتماع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق آلية تفعيل منظومة استخراج جوازات سفر الليبيين في الخارج في نحو 22 دولة.

وعُقد الاجتماع، صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي أكد ضرورة تسهيل إجراءات استخراج جوازات سفر المواطنين الليبيين بالخارج وحماية حقوقهم واللجوء إلى السفارات الليبية هناك لحل جميع مشاكلهم، بحسب بيان لـ«داخلية الوفاق».

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، وعدد من مديري الأمن بالمناطق المختلفة.

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