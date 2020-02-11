بكين : انتشار فيروس “كورونا” سيبلغ ذروته في البلاد شهر فبراير الجاري

بكين 11 فبراير 2020 (وال)- قال المستشار الطبي للحكومة الصينية تشونغ نانشان الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا سيبلغ ذروته في البلاد شهر فبراير الجاري، وربما ينتهي بحلول أبريل المقبل، وذلك في أحدث تقييّم للمرض الذي هز العالم.

وبحسب وكالة رويترز، فقد بكى خبير الأوبئة تشونغ (83 عامًا)، الذي اشتهر بمكافحة “سارس” في 2003، على الطبيب لي ونليانغ الذي تُوفي الأسبوع الماضي، بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار “كورونا”.

لكنه أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد، ستتباطأ قريبًا، مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.

وقال تشونغ إن الذروة ستحدث في منتصف فبراير أو أواخره، يعقبها استقرار ثم تراجع، وذلك بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.

وقال تشونغ في مستشفى تُديره جامعة غوانغتشو الطبية، حيث يُعالج قرابة 11 مصابًا بالفيروس: “آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث خلال أبريل”.

ورغم أن تصريحاته قد تخفف من حدة القلق العالمي من هذا المرض، الذي تسبب في وفاة أكثر من 1000 شخص وأصيب به أكثر من 40 ألفًا كلهم تقريبًا في الصين، فقد ثبت أن توقعاته السابقة لبلوغ انتشار الفيروس ذروته كانت سابقة لأوانها.

وأضاف تشونغ الذي ساهم في تحديد المآخذ على نُظم الاستجابة في الحالات الطارئة في الصين، خلال أزمة سارس عامي 2002 – 2003 : “نحن لا نعلم ما السبب في أنه شديد العدوى، وتلك مشكلة كبرى”.

وأوضح تشونغ أن هناك تراجعًا تدريجيًا في حالات الإصابة الجديدة في إقليم غوانغدونغ الجنوبي، وفي تشجيانغ وغيرهما، قائلا: “هذه أنباء طيبة بالنسبة لنا”.

وأشاد المسؤول بقرار الحكومة عزل مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، التي قال إنها فقدت السيطرة على الفيروس في مرحلة مبكرة.

ومن المعتقد أن منشأ الفيروس، كان سوقًا للمأكولات البحرية في ووهان في أوائل ديسمبر.

وتعرضت السلطات أيضًا للانتقادات؛ بسبب تعاملها الصارم مع الطبيب الراحل لي الذي اعتقل بسبب نشر أخبار عن المرض، قبل أن يُصبح أشهر ضحاياه الجمعة.

وقال تشونغ وهو يمسح دموعه: “أغلب الناس يعتقدون أنه بطل الصين، وأنا فخور به فقد أبلغ الناس بالحقيقة في نهاية ديسمبر ثم تُوفي”. (وال- بكين) ر ت

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