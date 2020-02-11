اتفاقية تعاون بين وزارتي العمل والتعليم

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة التعليم أمس الاثنين اجتماعها الختامي الذي يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ 18 شهرا في المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد‎.

وتطرق الحضور خلال الاجتماع إلى التقرير النهائي للجنة حيث أوصت خلاله بتشكيل لجنة مصغرة تضم عضوين من اللجنة وممثلا عن المكتب القانوني بوزارة التعليم وممثلا عن المكتب القانوني بوزارة العمل والتأهيل.

ومن المُقرر أن تتولى اللجنة المصغرة إعداد مشروع الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها من قبل الوزيرين وفقا للبرامج التي حددتها اللجنة المشتركة.

وفي السياق ذاته تتطلع اللجنة في توصياتها إلى عقد اجتماع مع الوزيرين بعد إطلاعهما على التقرير النهائي الذي سيحال إليهما من قبل رئيس اللجنة.

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