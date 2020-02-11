سيموني بيبي: نيستا أو مالديني أو كانافارو ليسوا قادرين على رقابة لوكاكو

إنتر قلب تأخره في الشوط الأول بهدفين دون مقابل لفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل لوكاكو الهدف الرابع خلالها.

سيموني قال لبرنامج “تيكي تاكا” بشبكة “ميدياسيت” الإيطالية عن البلجيكي: “يقدم أداءً جيدا وكل شيء إيجابي، أراده أنطونيو كونتي وأًصبح ضمن شمروع إنتر”.

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وتابع “ليس أليساندرو نيستا أو باولو مالديني أو فابيو كانافارو قادرين على رقابته”.

لوكاكو سجل الموسم الجاري 21 هدفا في 30 مباراة بقميص النيراتزوري في جميع المسابقات.

كما تطرق للحديث عن كريستيان إريكسن والذي انضم لإنتر قادما من توتنام في سوق الانتقالات الشتوية.

وأضاف “إريكسن شارك كمهاجم ثان هو ليس كذلك، عليه أنه يبدو مثل جناح لا يقدم أدواره عندما يستحوذ فريقه على الكرة”.

إنتر صار في صدارة الترتيب متفوقا على يوفنتوس بفارق الأهداف ويحل لاتسيو خلفهما بنقطة واحدة بعد مرور 23 جولة من الدوري الإيطالي.

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