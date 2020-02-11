بعد تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.. تحديد موعد جديد لمباراة سيتي ووست هام

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام والتي كان موعدها يوم الأحد الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن الموعد الجديد للمباراة يوم الجمعة 19 فبراير في تمام التاسعة والنصف مساء.

كما وافق نادي مانشستر سيتي على استرداد أي شخص من الجماهير يريد إعادة تذكرة المباراة واسترداد قيمتها المالية.

على الجانب الآخر سيتحمل نادي وست هام يونايتد تكاليف سفر مشجعيه من لندن إلى مانشستر لحضور المباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا