رسميا – يوفنتوس يجدد عقد تشيزني حتى 2024

البولندي انضم لصفوف يوفنتوس في صيف 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي عقب ارتداء قميص روما الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وكلف انتقال تشيزني خزائن يوفنتوس 14 مليون يورو.

وصار البولندي الخيار الأول في حراسة مرمى السيدة العجوز، إذ خاض 84 مباراة وحقق 4 ألقاب.

تشيزني خاض في موسمه الأول 21 مباراة ولعب دور البديل لجانلويجي بوفون، وعقب رحيل بوفون انفرد بحماية عرين البيانكونيري.

الحارس البولندي البالغ 29 عاما خاض الموسم الجاري 22 مباراة وسكنت شباكه 23 هدفا وحافظ على نظافتها في 8.

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