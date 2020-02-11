بمختصر القول عن فلسطين وصفقة القرن… بقلم / البانوسى بن عثمان

ما قدمه الرئيس الامريكى . في ما اسماه صفقة القرن . والتى جاءت في مفردات لرؤيا امريكية . تطمح لجمع الطرفيين الفلسطيني والإسرائيلي . ودفعهما للتفاعل مع ما جاء به الامريكى حول فلسطين . ومشروع تفكيك صراعها المستحكم .

هذه الخطوة الامريكية – في تقديرى – لا تختلف في شيئي . عن اى فرصة تسنح وتلوح . امام مُتربّص مُحّتاج . فينّبري لها ويلّتقطها . ومن ثم . يتعاطى باجتهاد معها ويُحاوِلُها . على نحو يتمكّن به . من تطّويعها في اتجاه يصبْ في صالحه . فان ثبت جدّواها في تفاعله معها . انغمس في التعاطي والمُحاولة معها حتى اذنيّه . وان كان العكس . نفض يده منها . وتخلى عنها .

فهل يستطيع الفلسطينى من حزم امره . ويتحرك في اتجاه محاولة تطّويع . ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي . على نحو يساعده في تفكيك ما يعصف بالفلسطينيين وفلسطين مند عقود طويلة . .

اعتقد بان الفلسطينى لا يستطيع التقدم . ولو بخطوة واحدة . حتى في اتجاه جسّ هذا العرض . من خلال التعاطى معه عبر النقاش والحوار . ناهيك عن الوصول الى تبيّن جدواه من عدمه . الذى يحتاج منه الانخراط بكامله . في التعاطى والتفاعل العميق مع العرض الأمريكاني . .

وهذا مردّه – في تقديرى – وبعدما تمكن هذا الفلسطينى . من بلّورة كل خطوات نضاله . ليمررها داخل اطار . اسماه بمنظمة التحرير . ليرسم بها ومن خلالها مأساة المشهد الفلسطينى بابعاده الانسانية . وليُظهر من خلالها للعالم مدى فداحت معاناة الفلسطينى . في مسيرته الطويلة للوصول الى وطنه . لم يتمكن هذا الفلسطينى ورغم هذا الجهد الاسطورى . من جعل مسيرة الشاقة هذه . ان تتخذ بُعد وطنى عميق . يوفر من خلاله الكثير من الجهد والوقت . عبر استدراج نضاله الى داخل الفضاء الوطنى الفلسطينى . ليجعل منه ارضية صلّبة . ينطلق من عليه صوب كل الاتجاهات . التى قد تساعده في تفكيك ما يعصف بفلسطين والفلسطينيين مند عقود طويلة .

ويرجع ذلك فى تقديرى . لانسياق هذا الفلسطينى وراء تيارات فكرية سياسية ثقافية . ابّعدته عن فضاءه الوطنى . بعدما شكّلت وعّيه وصاغته . وفق رؤاها للكون وتنظيراتها للحياة . فصاغته وبرّمجته . بهوية موازية لهويته الام . فصار يتعاطى في مسيرته نحو وطنه . بأبجدية ومفردات هذه التيارات المتنوعة .

فتعدّد هذا الفلسطينى وصار بذلك . يسارى فلسطينى .او يمينى فلسطينى . او مسيحى فلسطينى . او اسلامى فلسطينى او يهودى فلسطينى الخ . وذهب اليمينى . اليسارى . المسيحى . الاسلامى . الخ . نحو توظيف فلسطين وما عليها . في خدمة توجهات هذه التيارات و المذاهب و المشارب . فذهبت فلسطين بكل هذا . الى طرق شتّى وانتهت الى شتات . في كنف مخيمات بائسة داخل فلسطين وخارجها .

واعتقد لا فكاك . لهذا الفلسطينى من كل هذا . الا اذا استطاع تنكّب طريق التحرر من الفضاءات الفكرية السياسية التى تتخطى به جغرافية فلسطين . بالرجوع الى الفضاء الوطني الفلسطيني . ليصير بذلك الفلسطيني فلسطيني اولا . فلسطينى يسارى . فلسطينى اسلامى . فلسطينى مسيحي . فلسطينى يهودى . الخ . ومن هنا . يستطيع هذا الفلسطينى . وبوعى وطنى . مُحاولة ومعالجة كل هذه التيارات في توجهاتها . ليطوّعها ويدجّنها . فتصير بيده وجهده . في خدمته ولصالح فلسطين واهلها . فهل للفلسطينى اُذن واعية . وان شأتم . وهل للليبيين القدرة على الاتعاظ . من نكبات الغير ؟ .

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